[目的/ 意义]期刊编委是“科学的守门人”,能够把握期刊的办刊方向,并合理选择哪篇论文更适合在本刊 出版。因此,期刊编委理应比非编委的论文作者对本领域的前沿动态有较早的察觉和高度的敏感。基于此,提出了 期刊编委能否比非编委的论文作者更早探测到研究前沿的问题。[方法/ 过程]以科学计量学领域为研究对象,构建 了不重复的期刊编委数据集和非编委论文作者数据集,通过比较两个数据集中重复前沿所占的比例来判断究竟是 期刊编委较早探测到研究前沿还是非编委论文作者较早探测到前沿。[结果/ 结论]大多数情况下,期刊编委比非编 委论文作者能够较早地探测到同一个研究前沿。在极少数情况下,期刊编委能够与非编委论文作者同时探测到同 一个研究前沿。