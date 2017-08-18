[目的/ 意义]古巴导弹危机是20 世纪人类社会最重大的事件之一。窥探美国在古巴导弹危机中情报评估 工作的得失,有助于我们理解和把握当今国际局势,为今后在类似危机的预警、处置等方面处于主动地位提供有益 经验。[方法/ 过程]以古巴导弹危机中美国的情报工作出现了失误为前提,对危机爆发前的4 份《国家情报评估》 进行文本和背景分析,试图从组织的角度对国家情报评估出现的情报失误进行解释和说明。[结果/ 结论]通过研究 认为,古巴导弹危机爆发前的国家情报评估之所以与事实产生了重大偏差,组织因素在其中起到了相当大的作用。 这次危机给美国情报界带来了深刻的教训,也为后来国家情报评估制度的改革埋下了伏笔。