[1]张 力.美国在古巴导弹危机中的情报失误―――从组织理论视角对《国家情报评估》的分析[J].情报杂志,2017,(08):1.
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美国在古巴导弹危机中的情报失误
―――从组织理论视角对《国家情报评估》的分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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US Intelligence Failures in the Cuban Missile Crisis: a Study of National
Intelligence Estimate from the Perspective of Organization Theory
- 作者:
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张 力
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解放军外国语学院 洛阳 471003
- 关键词:
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古巴导弹危机 国家情报评估 中央情报局 情报失误
- 摘要:
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[目的/ 意义]古巴导弹危机是20 世纪人类社会最重大的事件之一。窥探美国在古巴导弹危机中情报评估
工作的得失,有助于我们理解和把握当今国际局势,为今后在类似危机的预警、处置等方面处于主动地位提供有益
经验。[方法/ 过程]以古巴导弹危机中美国的情报工作出现了失误为前提,对危机爆发前的4 份《国家情报评估》
进行文本和背景分析,试图从组织的角度对国家情报评估出现的情报失误进行解释和说明。[结果/ 结论]通过研究
认为,古巴导弹危机爆发前的国家情报评估之所以与事实产生了重大偏差,组织因素在其中起到了相当大的作用。
这次危机给美国情报界带来了深刻的教训,也为后来国家情报评估制度的改革埋下了伏笔。
更新日期/Last Update:
1900-01-01