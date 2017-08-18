[1]尹 莉.“极性”概念在引文分析中应用的一个实证研究*[J].情报杂志,2017,(08):124.
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“极性”概念在引文分析中应用的一个实证研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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124
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Empirical Research on Applying Concept of Polarity to Citation Analysis
- 作者:
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尹 莉
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长安大学图书馆,长安大学文献资源研究所 西安 710064
- 关键词:
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引文分析法 引用极性 自引 极性
- 摘要:
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[目的/ 意义]引入“极性”概念,将引用内容分为正、负和零三类,通过引用发生的语境和引文内容分析引
文分析法的局限性,提出新的引文分析的观点,并提供了对自引影响力的另一种解释。[方法/ 过程]构建理论模型,
提出9 个假设,并使用Web of Science 数据库中收集的真实数据,以传统的计数为基础,利用数理统计方法和不确定
以及多样性的测定方法对模型进行验证。[结果/ 结论]验证了模型的合理性以及9 个假设,指出引用的位置与论文
的一般结构有关;同时分析了自引对引文结果可能产生的影响,并提供了对自引影响力的另一种解释。
更新日期/Last Update:
1900-01-01