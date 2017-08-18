[目的/ 意义]引入“极性”概念,将引用内容分为正、负和零三类,通过引用发生的语境和引文内容分析引 文分析法的局限性,提出新的引文分析的观点,并提供了对自引影响力的另一种解释。[方法/ 过程]构建理论模型, 提出9 个假设,并使用Web of Science 数据库中收集的真实数据,以传统的计数为基础,利用数理统计方法和不确定 以及多样性的测定方法对模型进行验证。[结果/ 结论]验证了模型的合理性以及9 个假设,指出引用的位置与论文 的一般结构有关;同时分析了自引对引文结果可能产生的影响,并提供了对自引影响力的另一种解释。