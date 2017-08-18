[1]殷 猛 李 琪.基于价值感知的微博话题持续参与意愿研究*[J].情报杂志,2017,(08):94.
点击复制
基于价值感知的微博话题持续
参与意愿研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年08期
- 页码:
-
94
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Research on Users’ Continuance Participation Intention of Microblog
Topics Based on Perceived Value
- 作者:
-
殷 猛 李 琪
-
西安交通大学经济与金融学院 西安 710061
- 关键词:
-
价值感知 期望确认 微博话题 持续参与意愿
- 摘要:
-
[目的/ 意义]微博话题是网络舆情传播的主要途径之一,研究用户持续参与微博话题意愿对研究网络舆情
传播具有重要意义。[方法/ 过程]本文基于期望确认理论和价值感知构建研究模型。通过调查问卷收集数据,利用
SPSS 和Smart PLS 进行统计分析和假设检验。[结果/ 结论]研究表明期望确认理论可用于研究微博话题持续参与
意愿,且期望确认显著影响用户的利他价值、信息价值、社交价值和娱乐价值感知,并和价值感知显著影响用户的满
意度;信息价值和娱乐价值显著影响用户的持续参与意愿,而利他价值和社交价值的影响不显著,满意度仍然是影
响持续参与意愿的主要因素。
更新日期/Last Update:
1900-01-01