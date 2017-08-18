[目的/ 意义]微博话题是网络舆情传播的主要途径之一,研究用户持续参与微博话题意愿对研究网络舆情 传播具有重要意义。[方法/ 过程]本文基于期望确认理论和价值感知构建研究模型。通过调查问卷收集数据,利用 SPSS 和Smart PLS 进行统计分析和假设检验。[结果/ 结论]研究表明期望确认理论可用于研究微博话题持续参与 意愿,且期望确认显著影响用户的利他价值、信息价值、社交价值和娱乐价值感知,并和价值感知显著影响用户的满 意度;信息价值和娱乐价值显著影响用户的持续参与意愿,而利他价值和社交价值的影响不显著,满意度仍然是影 响持续参与意愿的主要因素。