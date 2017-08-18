[1]杨瑞仙 李 贤 李 志.学术评价方法研究进展*[J].情报杂志,2017,(08):106.
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学术评价方法研究进展*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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106
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research Progress of Academic Evaluation Methods
- 作者:
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杨瑞仙 李 贤 李 志
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郑州大学信息管理学院 郑州 450001
- 关键词:
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学术评价方法 同行评议 文献计量 替代计量
- 摘要:
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[目的/ 意义]学术评价方法是衡量发文作者、发文期刊、发文机构等的学术水平的重要标准。选择合适的
学术评价方法能够全面反应学术成果的影响力。[方法/ 过程] 采用综合归纳的方法,选取同行评议、文献计量和替
代计量三种评价方法对国内外研究现状进行梳理。[结果/ 结论]同行评议仍是目前应用较为广泛的手段,但由于成
本高、评价过程中主观性强等局限性,出现了新的评价方法对其补充,以引文为基础的评价方法对学术影响力进行
评价,替代计量对社会影响力和社会关注度进行评价。
更新日期/Last Update:
1900-01-01