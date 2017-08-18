[目的/ 意义]学术评价方法是衡量发文作者、发文期刊、发文机构等的学术水平的重要标准。选择合适的 学术评价方法能够全面反应学术成果的影响力。[方法/ 过程] 采用综合归纳的方法,选取同行评议、文献计量和替 代计量三种评价方法对国内外研究现状进行梳理。[结果/ 结论]同行评议仍是目前应用较为广泛的手段,但由于成 本高、评价过程中主观性强等局限性,出现了新的评价方法对其补充,以引文为基础的评价方法对学术影响力进行 评价,替代计量对社会影响力和社会关注度进行评价。