[目的/ 意义] 提出针对微博舆情不同阶段的引导控制工作流程,降低微博舆情危机的发生频次和影响程 度。[方法/ 过程]借鉴生命周期理论的基础上,利用扎根理论的方法,以反映舆情事件的关键词被提及累计次数和 变化幅度作为表征量,对微博舆情生命周期阶段进行划分,并寻找各阶段舆情的特征,提出相应的引控工作流程。 [结果/ 结论]微博舆情可划分为潜伏期、预热期、热议期和衰退期等四个阶段,其中潜伏期的工作重点在于识别、监 控和研判,预热期的工作主要突出信息的控制、对称化及舆情主体的引导工作,热议期应更加重视舆情应急和控制 工作,衰退期则着重于对整个舆情过程的评价、反馈及持续追踪监控。