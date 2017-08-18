[1]晏敬东 杨彩霞 张炜南.基于生命周期理论的微博舆情引控研究[J].情报杂志,2017,(08):88.
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基于生命周期理论的微博舆情引控研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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88
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Control and Guidance of Micro-blog Public Opinion Based
on the Lifecycle Theory
- 作者:
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晏敬东 杨彩霞 张炜南
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武汉理工大学管理学院 武汉 430070
- 关键词:
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微博舆情 生成要素 生命周期 引控系统 沉默螺旋效应 六度分离理论
- 摘要:
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[目的/ 意义] 提出针对微博舆情不同阶段的引导控制工作流程,降低微博舆情危机的发生频次和影响程
度。[方法/ 过程]借鉴生命周期理论的基础上,利用扎根理论的方法,以反映舆情事件的关键词被提及累计次数和
变化幅度作为表征量,对微博舆情生命周期阶段进行划分,并寻找各阶段舆情的特征,提出相应的引控工作流程。
[结果/ 结论]微博舆情可划分为潜伏期、预热期、热议期和衰退期等四个阶段,其中潜伏期的工作重点在于识别、监
控和研判,预热期的工作主要突出信息的控制、对称化及舆情主体的引导工作,热议期应更加重视舆情应急和控制
工作,衰退期则着重于对整个舆情过程的评价、反馈及持续追踪监控。
更新日期/Last Update:
1900-01-01