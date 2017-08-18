[1]徐慧芳 杨雨寒 王 溯.基于实践调研的产业技术联盟信息共享研究[J].情报杂志,2017,(08):195.
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基于实践调研的产业技术联盟信息共享研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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195
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Survey of Industry Technology Alliances’ Information Based on Sharing Practices
- 作者:
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徐慧芳 杨雨寒 王 溯
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中科院文献情报中心 北京 100190
- 关键词:
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产业技术联盟 信息共享 知识共享
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对国内外10 个不同发展阶段、不同学科领域的产业技术联盟的信息共享实践进行了调研,
以期为国内产业技术创新战略联盟的信息共享提供参考。[方法/ 过程]主要采用相关文献及相关网站调研法,结合
调研问卷及电话访谈方法,调研内容主要围绕信息共享渠道与方式、信息共享内容、信息共享平台、信息共享规律与
特征等角度进行。[结果/ 结论]调研分析结果揭示了联盟信息共享的共同特征:产业联盟中不同属性的组织及处于
不同发展阶段的产业联盟信息共享内容重点不同,不同属性的机构成员信息供需不同,联盟依据成员性质划分不同
的信息共享权限,往往在一般性信息广泛共享基础上,采用多种渠道实现较机密信息的小范围共享。
更新日期/Last Update:
1900-01-01