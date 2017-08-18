[目的/ 意义]针对国内外10 个不同发展阶段、不同学科领域的产业技术联盟的信息共享实践进行了调研, 以期为国内产业技术创新战略联盟的信息共享提供参考。[方法/ 过程]主要采用相关文献及相关网站调研法,结合 调研问卷及电话访谈方法,调研内容主要围绕信息共享渠道与方式、信息共享内容、信息共享平台、信息共享规律与 特征等角度进行。[结果/ 结论]调研分析结果揭示了联盟信息共享的共同特征:产业联盟中不同属性的组织及处于 不同发展阶段的产业联盟信息共享内容重点不同,不同属性的机构成员信息供需不同,联盟依据成员性质划分不同 的信息共享权限,往往在一般性信息广泛共享基础上,采用多种渠道实现较机密信息的小范围共享。