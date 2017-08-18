[目的/ 意义]AlphaGo 战胜李世石后,人工智能的研究与发展备受关注。在此之前不久,基于深度学习的 Semantic Scholar 免费学术搜索引擎的问世,也为科研工作者们搜索和筛选学术文献资源带来了新的体验。[ 方法/ 过程]在介绍人工智能、机器学习和深度学习之间关系的基础上,介绍了Semantic Scholar 的检索功能,重点就该引 擎基于系统在理解文献内容基础上的学术影响力评价功能作了分析,并将Semantic Scholar 与现行主流学术搜索引 擎Google Scholar、Microsoft Academic、必应学术和百度学术进行比较研究。[ 结果/ 结论] Semantic Scholar 通过机器 学习可以使系统理解不同引用之间的影响力差异,提出了基于引用内容分析的学术影响力评价指标,但在信息来 源、学科范围、检索功能和个性化服务功能方面还有待进一步完善。最后提出今后学术搜索引擎的发展展望。