[1]谢智敏 郭倩玲.基于深度学习的学术搜索引擎―――Semantic Scholar[J].情报杂志,2017,(08):175.
点击复制
基于深度学习的学术搜索引擎
―――Semantic Scholar()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年08期
- 页码:
-
175
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Semantic Scholar: Academic Search Engine Based on Deep Learning
- 作者:
-
谢智敏 郭倩玲
-
北京化工大学图书馆 北京 100029
- 关键词:
-
学术搜索引擎 Semantic Scholar 深度学习 人工智能 引用内容 学术影响力评价
- 摘要:
-
[目的/ 意义]AlphaGo 战胜李世石后,人工智能的研究与发展备受关注。在此之前不久,基于深度学习的
Semantic Scholar 免费学术搜索引擎的问世,也为科研工作者们搜索和筛选学术文献资源带来了新的体验。[ 方法/
过程]在介绍人工智能、机器学习和深度学习之间关系的基础上,介绍了Semantic Scholar 的检索功能,重点就该引
擎基于系统在理解文献内容基础上的学术影响力评价功能作了分析,并将Semantic Scholar 与现行主流学术搜索引
擎Google Scholar、Microsoft Academic、必应学术和百度学术进行比较研究。[ 结果/ 结论] Semantic Scholar 通过机器
学习可以使系统理解不同引用之间的影响力差异,提出了基于引用内容分析的学术影响力评价指标,但在信息来
源、学科范围、检索功能和个性化服务功能方面还有待进一步完善。最后提出今后学术搜索引擎的发展展望。
更新日期/Last Update:
1900-01-01