[目的/ 意义] 合同外包被视为提高政府信息服务水平、节约服务成本的重要手段,而解决外包过程中由信 息不对称而导致的服务商道德风险问题是保证信息服务水平的根本前提。[方法/ 过程] 从公众评价作为主观绩效 来影响服务商收益的角度出发,运用委托-代理理论构建了公众参与下的激励-监督模型,并对模型进行求解和结果 分析。[结果/ 结论]引入公众评价后,政府对服务商的监督水平升高,收益共享系数降低,服务商努力水平变高;公 众对信息服务水平的评价表现为一种内在的激励约束机制,可作为引导服务商提高信息服务水平的重要手段。