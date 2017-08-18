[目的/ 意义] 随着评价在现代人类社会活动中担负着越来越重要的角色,从科学计量学、情报学视角对评 价研究自身所走过的历史进行评价也逐渐进入到了学术研究的视野之中。[方法/ 过程] 鉴于图书出版情况是观察 学术研究水平的重要窗口之一,采用计量学方法,对自20 世纪20 年代以来至今在我国出版的8400 多部评价类图 书的出版情况进行了考察。[结果/ 结论]研究发现,评价研究在我国已取得了长足的发展,特别是近十多年来,其发 展速度尤为迅猛;评价研究的繁荣程度和国家的宏观发展背景密切相关;评价研究将随着时代的发展而发展;目前 存在的问题主要是系统性、综合性、普适性的元问题层次的评价研究专著非常稀少,今后一段时期应加强从学科建 设的角度开展评价科学的元研究。