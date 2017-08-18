[1]宋之杰 王 娜 李爱影 孙亚青 石 蕊.情绪对突发事件信息加工过程的影响*―――基于眼动追踪技术[J].情报杂志,2017,(08):76.
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情绪对突发事件信息加工过程的影响* ―――基于眼动追踪技术()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年08期
页码:
76
栏目:
出版日期:
2017-08-18

文章信息/Info

Title:
On the Influence of Emotion on Information Processing of Emergencies: Eye-movement Tracing Technology as an Example
作者:
宋之杰 王 娜 李爱影 孙亚青 石 蕊
燕山大学经济管理学院 秦皇岛 066004
关键词:
突发事件 信息加工 眼动追踪技术
摘要:
[目的/ 意义] 随着互联网的普及,突发事件发生后信息的发布、获取以及传播已然成为影响公众情绪以及 社会稳定的重要因素,探索情绪对突发事件信息加工的影响变得重要起来。[ 方法/ 过程] 以洪涝灾害作为研究背 景,以眼动追踪技术作为研究方法,并采用3(个体情绪状态:正性、中性、负性)伊3(材料情绪模式:积极、中性、消极) 混合设计。通过对注视时间、注视次数、回视次数、瞳孔直径等眼动数据和被试对所阅读信息的记忆程度,来探究情 绪对信息加工程度的影响。[结果/ 结论]与中性情绪相比,正性(积极)情绪和负性(消极)情绪对材料的注视时间、 注视次数、回视次数都要小;不同情绪下瞳孔直径的大小关系为:负性(消极) >正性(积极) >中性;不同情绪下被试 对材料的记忆程度大小关系为:正性(积极)>中性>负性( 消极)。结果表明正性( 积极) 情绪下有利于被试对信息 加工,而负性(消极)情绪使被试产生明显“回避”反映,不利于对信息加工,且个体情绪状态与材料情绪模式之间存 在明显的交互作用。
更新日期/Last Update: 1900-01-01