[1]宋之杰 王 娜 李爱影 孙亚青 石 蕊.情绪对突发事件信息加工过程的影响*―――基于眼动追踪技术[J].情报杂志,2017,(08):76.
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情绪对突发事件信息加工过程的影响*
―――基于眼动追踪技术()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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76
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Influence of Emotion on Information Processing of Emergencies:
Eye-movement Tracing Technology as an Example
- 作者:
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宋之杰 王 娜 李爱影 孙亚青 石 蕊
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燕山大学经济管理学院 秦皇岛 066004
- 关键词:
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突发事件 信息加工 眼动追踪技术
- 摘要:
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[目的/ 意义] 随着互联网的普及,突发事件发生后信息的发布、获取以及传播已然成为影响公众情绪以及
社会稳定的重要因素,探索情绪对突发事件信息加工的影响变得重要起来。[ 方法/ 过程] 以洪涝灾害作为研究背
景,以眼动追踪技术作为研究方法,并采用3(个体情绪状态:正性、中性、负性)伊3(材料情绪模式:积极、中性、消极)
混合设计。通过对注视时间、注视次数、回视次数、瞳孔直径等眼动数据和被试对所阅读信息的记忆程度,来探究情
绪对信息加工程度的影响。[结果/ 结论]与中性情绪相比,正性(积极)情绪和负性(消极)情绪对材料的注视时间、
注视次数、回视次数都要小;不同情绪下瞳孔直径的大小关系为:负性(消极) >正性(积极) >中性;不同情绪下被试
对材料的记忆程度大小关系为:正性(积极)>中性>负性( 消极)。结果表明正性( 积极) 情绪下有利于被试对信息
加工,而负性(消极)情绪使被试产生明显“回避”反映,不利于对信息加工,且个体情绪状态与材料情绪模式之间存
在明显的交互作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01