[目的/ 意义] 随着互联网的普及,突发事件发生后信息的发布、获取以及传播已然成为影响公众情绪以及 社会稳定的重要因素,探索情绪对突发事件信息加工的影响变得重要起来。[ 方法/ 过程] 以洪涝灾害作为研究背 景,以眼动追踪技术作为研究方法,并采用3(个体情绪状态:正性、中性、负性)伊3(材料情绪模式:积极、中性、消极) 混合设计。通过对注视时间、注视次数、回视次数、瞳孔直径等眼动数据和被试对所阅读信息的记忆程度,来探究情 绪对信息加工程度的影响。[结果/ 结论]与中性情绪相比,正性(积极)情绪和负性(消极)情绪对材料的注视时间、 注视次数、回视次数都要小;不同情绪下瞳孔直径的大小关系为:负性(消极) >正性(积极) >中性;不同情绪下被试 对材料的记忆程度大小关系为:正性(积极)>中性>负性( 消极)。结果表明正性( 积极) 情绪下有利于被试对信息 加工,而负性(消极)情绪使被试产生明显“回避”反映,不利于对信息加工,且个体情绪状态与材料情绪模式之间存 在明显的交互作用。