[目的/ 意义]研究图情领域引文曲线的特征差异,采用多维标度方法发现研究者的变化和研究主题的变化 与引文曲线特征变化之间的关系,这有利于不同研究者找到研究同行、推进学科发展;并结合睡美人文献的研究,以 便挖掘学科研究前沿。[方法/ 过程]通过对336 篇图书情报高被引论文绘制引文曲线,发现经典、指数增长、多峰、 波形、睡美人、指数下降六种引文曲线类型。并进行引文曲线形状特征分析、采用标度分析方法进行引文曲线特征 差异分析、引文网络特征分析、引文曲线分布状态分析。[结果/ 结论] 结果发现:淤Avramescu 提出的某些引文曲线 均有出现之外,还出现了新的引文曲线类型,“多峰引文曲线”、“波形引文曲线”和“指数下降引文曲线”。于不同研 究主题,被引最佳年限,不同作者的高被引论文引文曲线特征都存在差异。盂高被引论文引文曲线特征可以用来识 别不同的研究方向和不同的研究团队。