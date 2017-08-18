[1]屈文建 胡志伟 周小渝.面向图情学科热点高被引论文引文曲线特征分析*[J].情报杂志,2017,(08):138.
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面向图情学科热点高被引论文
引文曲线特征分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年08期
- 页码:
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138
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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An Analysis of the Citation Curve Characteristics of Highly Cited Papers
in the Context of Library and Information Science
- 作者:
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屈文建 胡志伟 周小渝
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南昌大学管理学院信息管理系 南昌 330031
- 关键词:
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图书情报 高被引论文 引文曲线 睡美人
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究图情领域引文曲线的特征差异,采用多维标度方法发现研究者的变化和研究主题的变化
与引文曲线特征变化之间的关系,这有利于不同研究者找到研究同行、推进学科发展;并结合睡美人文献的研究,以
便挖掘学科研究前沿。[方法/ 过程]通过对336 篇图书情报高被引论文绘制引文曲线,发现经典、指数增长、多峰、
波形、睡美人、指数下降六种引文曲线类型。并进行引文曲线形状特征分析、采用标度分析方法进行引文曲线特征
差异分析、引文网络特征分析、引文曲线分布状态分析。[结果/ 结论] 结果发现:淤Avramescu 提出的某些引文曲线
均有出现之外,还出现了新的引文曲线类型,“多峰引文曲线”、“波形引文曲线”和“指数下降引文曲线”。于不同研
究主题,被引最佳年限,不同作者的高被引论文引文曲线特征都存在差异。盂高被引论文引文曲线特征可以用来识
别不同的研究方向和不同的研究团队。
更新日期/Last Update:
1900-01-01