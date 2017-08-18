[1]欧阳果华 王 琴.情感动员、集体演出和意义构建:一个网络慈善事件的分析框架*―――以“ 罗一笑”刷屏事件为例[J].情报杂志,2017,(08):68.
点击复制
情感动员、集体演出和意义构建:
一个网络慈善事件的分析框架*
―――以“ 罗一笑”刷屏事件为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年08期
- 页码:
-
68
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Emotional Mobilization, Collective Performances and Meaning Construction:
An Analysis Framework of the Propagation of Online Charity Event
―――In the Case of "Luo Yixiao"
- 作者:
-
欧阳果华 王 琴
-
中国政法大学政治与公共管理学院 北京 100088
- 关键词:
-
网络慈善事件 分析框架 情感动员 集体演出 意义构建
- 摘要:
-
[目的/ 意义]网民参与慈善引发的网络慈善热点事件日益增多,社会影响广泛。理解网络慈善行为及慈善
事件传播的逻辑,亟需构建分析框架探寻网络慈善事件传播的机理。[方法/ 过程]考量网络慈善事件的现实影响因
素,通过梳理慈善动机、网络传播和集体行动等方面研究,可知“情感动员”“集体演出”和“意义构建”三要素可构成
解释网络慈善事件传播的框架。[结果/ 结论]通过对“罗一笑”刷屏事件的分析与解构,可知这三要素之间的互相
影响是引发和传播网络慈善热点事件的关键,而在诱导分享的催化作用下,可加速网络慈善事件爆发性传播。
更新日期/Last Update:
1900-01-01