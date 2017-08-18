[1]欧阳果华 王 琴.情感动员、集体演出和意义构建:一个网络慈善事件的分析框架*―――以“ 罗一笑”刷屏事件为例[J].情报杂志,2017,(08):68.
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情感动员、集体演出和意义构建: 一个网络慈善事件的分析框架* ―――以“ 罗一笑”刷屏事件为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年08期
页码:
68
栏目:
出版日期:
2017-08-18

文章信息/Info

Title:
Emotional Mobilization, Collective Performances and Meaning Construction: An Analysis Framework of the Propagation of Online Charity Event ―――In the Case of "Luo Yixiao"
作者:
欧阳果华 王 琴
中国政法大学政治与公共管理学院 北京 100088
关键词:
网络慈善事件 分析框架 情感动员 集体演出 意义构建
摘要:
[目的/ 意义]网民参与慈善引发的网络慈善热点事件日益增多,社会影响广泛。理解网络慈善行为及慈善 事件传播的逻辑,亟需构建分析框架探寻网络慈善事件传播的机理。[方法/ 过程]考量网络慈善事件的现实影响因 素,通过梳理慈善动机、网络传播和集体行动等方面研究,可知“情感动员”“集体演出”和“意义构建”三要素可构成 解释网络慈善事件传播的框架。[结果/ 结论]通过对“罗一笑”刷屏事件的分析与解构,可知这三要素之间的互相 影响是引发和传播网络慈善热点事件的关键,而在诱导分享的催化作用下,可加速网络慈善事件爆发性传播。
更新日期/Last Update: 1900-01-01