[目的/ 意义]网民参与慈善引发的网络慈善热点事件日益增多,社会影响广泛。理解网络慈善行为及慈善 事件传播的逻辑,亟需构建分析框架探寻网络慈善事件传播的机理。[方法/ 过程]考量网络慈善事件的现实影响因 素,通过梳理慈善动机、网络传播和集体行动等方面研究,可知“情感动员”“集体演出”和“意义构建”三要素可构成 解释网络慈善事件传播的框架。[结果/ 结论]通过对“罗一笑”刷屏事件的分析与解构,可知这三要素之间的互相 影响是引发和传播网络慈善热点事件的关键,而在诱导分享的催化作用下,可加速网络慈善事件爆发性传播。