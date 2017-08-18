[目的/ 意义]高校人文社科成果转化是推进哲学社会科学的持续繁荣和发展创新的需要,对人文社会科学 理论的实践化具有重要意义。[方法/ 过程]采用文献分析法分析我国人文社科成果转化存在的基本问题和主要原 因。[结果/ 结论]从目标诉求一致性和成果价值一致性的角度,对智库介入高校社科成果转化的实现路径进行了探 索,提出了智库与高校社科成果转化的深度协同和广度协同方案。