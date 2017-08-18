[1]林素仙 何义珠.智库参与高校人文社科研究与成果转化的对策研究*[J].情报杂志,2017,(08):47.
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智库参与高校人文社科研究与成果
转化的对策研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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47
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on Strategies of Think Tanks’ Participation in Transforming Research
Results of Humanities and Social Sciences in Colleges and Universities
- 作者:
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林素仙 何义珠
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浙江省丽水学院 丽水 323000
- 关键词:
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智库 高校社科成果转化 评价体系 “话语体系” 协同整合
- 摘要:
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[目的/ 意义]高校人文社科成果转化是推进哲学社会科学的持续繁荣和发展创新的需要,对人文社会科学
理论的实践化具有重要意义。[方法/ 过程]采用文献分析法分析我国人文社科成果转化存在的基本问题和主要原
因。[结果/ 结论]从目标诉求一致性和成果价值一致性的角度,对智库介入高校社科成果转化的实现路径进行了探
索,提出了智库与高校社科成果转化的深度协同和广度协同方案。
更新日期/Last Update:
1900-01-01