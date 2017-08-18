[目的/ 意义]高校哲学社科学者是哲学社科研究的主体,其学术成果国际化是中华文化“走出去”战略的 重要组成部分,对提升我国在国际舞台上的地位具有十分重要的意义,高校哲学社科学者学术研究国际化意愿对学 术成果“走出去”有重要影响。[方法/ 过程]选取科研信仰、感知成本、促成因素、社群影响、自我效能、科研态度和 科研意愿构建高校哲学社科学者学术研究国际化意愿的结构方程模型。通过问卷调研方式收集数据,实证分析高 校哲学社科学者学术研究国际化意愿的影响因素及其之间的影响机制。[结果/ 结论] 实证结果显示,科研信仰、社 群影响对哲学社科学者科研态度有正向显著影响;感知成本、促成因素对哲学社科学者科研态度无显著影响;科研 态度、自我效能对哲学社科学者科研意愿有正向显著影响。