[1]李勇男 梅建明.先验原理在涉恐情报分析中的应用研究*[J].情报杂志,2017,(08):23.
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先验原理在涉恐情报分析中的应用研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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23
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Application of Apriori Algorithm in the Field of Counter-terrorism Intelligence Analysis
- 作者:
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李勇男 梅建明
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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关联分析 涉恐情报 先验原理 数据挖掘 频繁项集 置信度
- 摘要:
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[目的/ 意义] 在反恐工作中,对涉恐情报信息进行快速有效的分析,实现对恐怖活动的事前预警是反恐工
作的关键。[方法/ 过程]利用基于先验原理的关联分析方法对涉恐情报进行分析,提取关联的涉恐特征属性集。通
过对数据预处理后的样本数据集进行支持度计数可以产生频繁项集,然后利用频繁项集产生满足最小置信度的涉
恐属性特征关联规则。[结果/ 结论]该文的方法可以提高涉恐情报分析的效率,其中产生频繁项集的过程较适用于
发现涉恐人员,产生关联规则的过程更适用于发现不同类型的暴恐活动线索。
更新日期/Last Update:
1900-01-01