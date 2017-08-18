[目的/ 意义] 在反恐工作中,对涉恐情报信息进行快速有效的分析,实现对恐怖活动的事前预警是反恐工 作的关键。[方法/ 过程]利用基于先验原理的关联分析方法对涉恐情报进行分析,提取关联的涉恐特征属性集。通 过对数据预处理后的样本数据集进行支持度计数可以产生频繁项集,然后利用频繁项集产生满足最小置信度的涉 恐属性特征关联规则。[结果/ 结论]该文的方法可以提高涉恐情报分析的效率,其中产生频繁项集的过程较适用于 发现涉恐人员,产生关联规则的过程更适用于发现不同类型的暴恐活动线索。