[1]李淑华.网络安全治理:防范和打击网络恐怖主义的路径选择*[J].情报杂志,2017,(08):12.
点击复制
网络安全治理:防范和打击网络
恐怖主义的路径选择*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年08期
- 页码:
-
12
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Cyber-Security Governance:the Path Choice of Preventing and
Combating Cyber-terrorism
- 作者:
-
李淑华
-
中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
-
网络恐怖主义 网络安全 网络安全治理 网络部队 关键信息基础设施
- 摘要:
-
[目的/ 意义]恐怖主义思想在网络空间广泛渗透和扩散,网络恐怖主义正在成为当前恐怖活动的重要运作
方式,防范和打击网络恐怖主义是反恐领域中必须面对的重要课题。[方法/ 过程]通过对网络恐怖主义势力和网络
反恐力量发展状况的对比分析,认为后者无论在道义基础上还是能力优势上都更胜一筹,网络恐怖主义治理是大势
所趋且势在必得。[结果/ 结论]在治理路径选择上,以网络安全治理为视角研究如何应对网络恐怖主义具有显著的
现实意义和可操作性。我国可据此制定务实的国家策略,从明确网络反恐战略任务、落实网络反恐相关立法、组建
网络安全专门队伍、发动网络反恐社会力量、重视网络反恐技术创新、重点保护关键信息基础设施网络安全、加强网
络反恐国际合作等方面部署网络反恐工作,以期达到政府主导网络恐怖主义治理的理想效果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01