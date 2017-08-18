[目的/ 意义]恐怖主义思想在网络空间广泛渗透和扩散,网络恐怖主义正在成为当前恐怖活动的重要运作 方式,防范和打击网络恐怖主义是反恐领域中必须面对的重要课题。[方法/ 过程]通过对网络恐怖主义势力和网络 反恐力量发展状况的对比分析,认为后者无论在道义基础上还是能力优势上都更胜一筹,网络恐怖主义治理是大势 所趋且势在必得。[结果/ 结论]在治理路径选择上,以网络安全治理为视角研究如何应对网络恐怖主义具有显著的 现实意义和可操作性。我国可据此制定务实的国家策略,从明确网络反恐战略任务、落实网络反恐相关立法、组建 网络安全专门队伍、发动网络反恐社会力量、重视网络反恐技术创新、重点保护关键信息基础设施网络安全、加强网 络反恐国际合作等方面部署网络反恐工作,以期达到政府主导网络恐怖主义治理的理想效果。