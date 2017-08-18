[目的/ 意义] 众包不仅改变了传统企业经营模式,也推动了产业创新发展和经济社会转型,众包网络平台 发挥着重要的促进功能。[方法/ 过程]基于众包网络平台影响力视角,在收集全国主要众包网络平台网站数据的基 础上,应用聚类分析方法进行研究,梳理出众包网络平台的主要类型。[结果/ 结论] 我国众包网络平台拥有显著的 聚集效应,在需求响应、成交效率、运营安全等方面均具有较高的稳定性和协调性。根据风格特点、成长阶段、经营 战略和发展模式的显著不同,不同类型的众包网络平台应当采取不同的优化对策,以塑造和彰显自身的特色。