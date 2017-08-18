[1]李盛竹.我国众包网络平台影响力评价的聚类分析*[J].情报杂志,2017,(08):144.
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我国众包网络平台影响力评价的聚类分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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144
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Cluster Analysis on the Influence Evaluation of Crowdsourcing
Network Platform in China
- 作者:
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李盛竹
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重庆邮电大学经济管理学院 重庆 400065
- 关键词:
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众包 网络平台 聚类分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 众包不仅改变了传统企业经营模式,也推动了产业创新发展和经济社会转型,众包网络平台
发挥着重要的促进功能。[方法/ 过程]基于众包网络平台影响力视角,在收集全国主要众包网络平台网站数据的基
础上,应用聚类分析方法进行研究,梳理出众包网络平台的主要类型。[结果/ 结论] 我国众包网络平台拥有显著的
聚集效应,在需求响应、成交效率、运营安全等方面均具有较高的稳定性和协调性。根据风格特点、成长阶段、经营
战略和发展模式的显著不同,不同类型的众包网络平台应当采取不同的优化对策,以塑造和彰显自身的特色。
更新日期/Last Update:
1900-01-01