[1]李 航 唐超兰 杨 贤 沈婉婷.融合多特征的TextRank 关键词抽取方法*[J].情报杂志,2017,(08):183.
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融合多特征的TextRank 关键词抽取方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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183
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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TextRank Keyword Extraction Based on Multi Feature Fusion
- 作者:
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李 航1 唐超兰2 杨 贤2 沈婉婷1
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1. 广东工业大学计算机学院 广州 510006;2. 广东工业大学艺术与设计学院 广州 510075
- 关键词:
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TextRank 算法 关键词抽取 神经网络 平均信息熵
- 摘要:
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[目的/ 意义]关键词提取在自然语言处理领域有着广泛的应用,如何快速准确地实现关键词的提取已经成
为文本处理的关键问题。目前关键词提取方法非常多,但准确率仍有待提升。为此,提出一种结合单一文档内部结
构信息、词语对于单文档和文档集整体的重要性的关键词抽取方法。[方法/ 过程] 首先,根据词语的平均信息熵特
征计算词语对文档集整体的重要性,利用词语的词性、位置特征计算词语对单文档中的重要性。然后,通过神经网
络训练的方式优化三个特征的权重分配实现特征的融合。最后,利用三个特征计算得到词语的综合权值来改进
TextRank 模型词汇节点的初始权重以及概率转移矩阵,再通过迭代法实现关键词的抽取。[结果/ 结论]该研究方法
结合了文档集整体信息和单文档自身信息,其关键词提取的准确率较传统TextRank 方法、TFIDF-TextRank 方法有
了明显的提高。
更新日期/Last Update:
1900-01-01