[目的/ 意义]关键词提取在自然语言处理领域有着广泛的应用,如何快速准确地实现关键词的提取已经成 为文本处理的关键问题。目前关键词提取方法非常多,但准确率仍有待提升。为此,提出一种结合单一文档内部结 构信息、词语对于单文档和文档集整体的重要性的关键词抽取方法。[方法/ 过程] 首先,根据词语的平均信息熵特 征计算词语对文档集整体的重要性,利用词语的词性、位置特征计算词语对单文档中的重要性。然后,通过神经网 络训练的方式优化三个特征的权重分配实现特征的融合。最后,利用三个特征计算得到词语的综合权值来改进 TextRank 模型词汇节点的初始权重以及概率转移矩阵,再通过迭代法实现关键词的抽取。[结果/ 结论]该研究方法 结合了文档集整体信息和单文档自身信息,其关键词提取的准确率较传统TextRank 方法、TFIDF-TextRank 方法有 了明显的提高。