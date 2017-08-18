[1]姜 楠 段晨杰.“ 长三角”地区恐怖主义威胁以及公安反恐情报的难点与策略[J].情报杂志,2017,(08):6.
点击复制
“ 长三角”地区恐怖主义威胁以及
公安反恐情报的难点与策略()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年08期
- 页码:
-
6
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Terrorism Threat in Yangtze River Delta and Difficulties and Strategies of
Public Security Counterterrorism Intelligence
- 作者:
-
姜 楠 段晨杰
-
中国人民公安大学 北京 100038
- 关键词:
-
反恐怖主义 “长三角”地区 恐怖主义威胁 反恐情报
- 摘要:
-
[目的/ 意义]“长三角”地区在我国的地位不言而喻,近年来,城市恐怖主义活动猖獗,分析该地区面临的
恐怖主义威胁,对于提高本地区城市安全与稳定具有现实意义。[ 过程/ 方法] 通过分析“长三角”地区面临的涉恐
人员“伊吉拉特”活动、恐怖袭击事件风险和网络恐怖主义威胁因素,结合本地区公安反恐情报存在的内生性不足、
人才选用、技术应用等方面的难点问题。提出加强公安反恐情报的策略包括:充分占有信息资源、扩大多方反恐协
作,加强人才引进战略、促进人才培养与交流,研究应对反情报活动、减少情报失误影响,明确网络反恐怖工作重点、
遏制网络恐怖主义威胁,积极打击恐怖融资行为、切断恐怖主义资金来源。[结果/ 结论] 克服公安反恐情报重难点
可以有效防范“长三角”地区的恐怖主义威胁。
更新日期/Last Update:
1900-01-01