[目的/ 意义]“长三角”地区在我国的地位不言而喻,近年来,城市恐怖主义活动猖獗,分析该地区面临的 恐怖主义威胁,对于提高本地区城市安全与稳定具有现实意义。[ 过程/ 方法] 通过分析“长三角”地区面临的涉恐 人员“伊吉拉特”活动、恐怖袭击事件风险和网络恐怖主义威胁因素,结合本地区公安反恐情报存在的内生性不足、 人才选用、技术应用等方面的难点问题。提出加强公安反恐情报的策略包括:充分占有信息资源、扩大多方反恐协 作,加强人才引进战略、促进人才培养与交流,研究应对反情报活动、减少情报失误影响,明确网络反恐怖工作重点、 遏制网络恐怖主义威胁,积极打击恐怖融资行为、切断恐怖主义资金来源。[结果/ 结论] 克服公安反恐情报重难点 可以有效防范“长三角”地区的恐怖主义威胁。