[目的/ 意义]整合技术接受模型自2003 年提出后,被广泛使用,但在不同研究中的结论存在差异,鲜有研 究进行系统检验,致使整合技术接受模型在统计显著性和应用上缺乏定论。[方法/ 过程]为了验证和评估整合技术 接受模型的有效性和稳健性,回应现实研究的困境,选择荟萃分析作为研究方法,对国内2007-2016 年间发表的161 篇定量研究进行集成检验。[结果/ 结论]发现绩效期望、社会影响对行为意向的效应值为中等,努力期望对行为意 向的效应值为低,便利条件对使用行为的效应值为低,行为意向对使用行为的效应值为中等。