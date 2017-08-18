[1]韩 啸.整合技术接受模型的荟萃分析:基于国内10 年研究文献[J].情报杂志,2017,(08):150.
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整合技术接受模型的荟萃分析: 基于国内10 年研究文献()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年08期
页码:
150
栏目:
出版日期:
2017-08-18

文章信息/Info

Title:
A Meta-analysis of the UTAUT Model: Based on 10 Years of Research Literature in China
作者:
韩 啸
上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030
关键词:
信息系统 整合技术接受模型 荟萃分析 效应值 相关系数
摘要:
[目的/ 意义]整合技术接受模型自2003 年提出后,被广泛使用,但在不同研究中的结论存在差异,鲜有研 究进行系统检验,致使整合技术接受模型在统计显著性和应用上缺乏定论。[方法/ 过程]为了验证和评估整合技术 接受模型的有效性和稳健性,回应现实研究的困境,选择荟萃分析作为研究方法,对国内2007-2016 年间发表的161 篇定量研究进行集成检验。[结果/ 结论]发现绩效期望、社会影响对行为意向的效应值为中等,努力期望对行为意 向的效应值为低,便利条件对使用行为的效应值为低,行为意向对使用行为的效应值为中等。
更新日期/Last Update: 1900-01-01