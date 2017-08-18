[1]韩 啸.整合技术接受模型的荟萃分析:基于国内10 年研究文献[J].情报杂志,2017,(08):150.
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整合技术接受模型的荟萃分析:
基于国内10 年研究文献()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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150
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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A Meta-analysis of the UTAUT Model: Based on 10 Years of Research Literature in China
- 作者:
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韩 啸
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上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030
- 关键词:
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信息系统 整合技术接受模型 荟萃分析 效应值 相关系数
- 摘要:
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[目的/ 意义]整合技术接受模型自2003 年提出后,被广泛使用,但在不同研究中的结论存在差异,鲜有研
究进行系统检验,致使整合技术接受模型在统计显著性和应用上缺乏定论。[方法/ 过程]为了验证和评估整合技术
接受模型的有效性和稳健性,回应现实研究的困境,选择荟萃分析作为研究方法,对国内2007-2016 年间发表的161
篇定量研究进行集成检验。[结果/ 结论]发现绩效期望、社会影响对行为意向的效应值为中等,努力期望对行为意
向的效应值为低,便利条件对使用行为的效应值为低,行为意向对使用行为的效应值为中等。
更新日期/Last Update:
1900-01-01