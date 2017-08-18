[1]韩铭扬 姜 鑫.国际开放存取期刊数据政策调查分析*―――以BioMed Central 期刊为例[J].情报杂志,2017,(08):161.
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国际开放存取期刊数据政策调查分析*
―――以BioMed Central 期刊为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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161
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Data Policies of International Open Access Journals:
A Case Study of BioMed Central
- 作者:
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韩铭扬1 姜 鑫2
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1. 黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150080;
2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心 哈尔滨 150080
- 关键词:
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OA 期刊 开放数据 科学数据 数据政策 BioMed Central
- 摘要:
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[目的/ 意义]在OA 期刊影响力与质量不断提高的背景下,通过开展国际OA 期刊数据政策调研,以期对
我国科研人员投稿及我国OA 期刊的发展建设提供指导意见。[方法/ 过程]首先根据《OA 期刊排行榜报告》确定有
代表性的研究对象,再依据数据政策研究框架对OA 期刊开放数据、版权许可等相关方面的政策与声明进行内容分
析与解读。[结果/ 结论]国际主流OA 期刊的数据政策目前已比较完善,我国OA 期刊在数据政策的制定中应加强
数据规范、审查、存储、权益保护等方面的建设,提高数据政策研究的实证性、加强与机构知识库合作、增强OA 期刊
的社会认同度、以及确立通用的数据标准。
更新日期/Last Update:
1900-01-01