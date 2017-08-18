[目的/ 意义]在OA 期刊影响力与质量不断提高的背景下,通过开展国际OA 期刊数据政策调研,以期对 我国科研人员投稿及我国OA 期刊的发展建设提供指导意见。[方法/ 过程]首先根据《OA 期刊排行榜报告》确定有 代表性的研究对象,再依据数据政策研究框架对OA 期刊开放数据、版权许可等相关方面的政策与声明进行内容分 析与解读。[结果/ 结论]国际主流OA 期刊的数据政策目前已比较完善,我国OA 期刊在数据政策的制定中应加强 数据规范、审查、存储、权益保护等方面的建设,提高数据政策研究的实证性、加强与机构知识库合作、增强OA 期刊 的社会认同度、以及确立通用的数据标准。