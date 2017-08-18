[1]韩铭扬 姜 鑫.国际开放存取期刊数据政策调查分析*―――以BioMed Central 期刊为例[J].情报杂志,2017,(08):161.
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国际开放存取期刊数据政策调查分析* ―――以BioMed Central 期刊为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年08期
页码:
161
栏目:
出版日期:
2017-08-18

文章信息/Info

Title:
Research on the Data Policies of International Open Access Journals: A Case Study of BioMed Central
作者:
韩铭扬1 姜 鑫2
1. 黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150080; 2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心 哈尔滨 150080
关键词:
OA 期刊 开放数据 科学数据 数据政策 BioMed Central
摘要:
[目的/ 意义]在OA 期刊影响力与质量不断提高的背景下,通过开展国际OA 期刊数据政策调研,以期对 我国科研人员投稿及我国OA 期刊的发展建设提供指导意见。[方法/ 过程]首先根据《OA 期刊排行榜报告》确定有 代表性的研究对象,再依据数据政策研究框架对OA 期刊开放数据、版权许可等相关方面的政策与声明进行内容分 析与解读。[结果/ 结论]国际主流OA 期刊的数据政策目前已比较完善,我国OA 期刊在数据政策的制定中应加强 数据规范、审查、存储、权益保护等方面的建设,提高数据政策研究的实证性、加强与机构知识库合作、增强OA 期刊 的社会认同度、以及确立通用的数据标准。
更新日期/Last Update: 1900-01-01