[目的/ 意义]为了探讨适合大数据环境和情报工程背景的应急情报需求开发范式。[ 方法/ 过程] 分析了 应急情报需求工程化的必要性、含义和特征,以情报工程方法为视角,即“ 事实数据”+“ 工具方法”+“ 专家智慧”的 基本流程,探究了大数据环境下应急情报需求开发模式及要素,并从学科视角和政府视角提出了推进策略。[ 结果/ 结论]应急情报需求开发工程化范式契合了应急情报快速响应的要求,符合用数据说话的时代要求,丰富了情报工 程的理论体系。