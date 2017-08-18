[1]郭路生 刘春年 李 颖.大数据环境下应急情报需求开发工程化范式构建研究*[J].情报杂志,2017,(08):52.
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大数据环境下应急情报需求开发
工程化范式构建研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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52
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Construction of Engineering Paradigm of Emergency Intelligence
Requirements Development under the Environment of Big Data
- 作者:
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郭路生 刘春年 李 颖
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南昌大学管理学院 南昌 330031
- 关键词:
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情报需求工程 应急情报需求 大数据 情报工程 情报需求 应急决策
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了探讨适合大数据环境和情报工程背景的应急情报需求开发范式。[ 方法/ 过程] 分析了
应急情报需求工程化的必要性、含义和特征,以情报工程方法为视角,即“ 事实数据”+“ 工具方法”+“ 专家智慧”的
基本流程,探究了大数据环境下应急情报需求开发模式及要素,并从学科视角和政府视角提出了推进策略。[ 结果/
结论]应急情报需求开发工程化范式契合了应急情报快速响应的要求,符合用数据说话的时代要求,丰富了情报工
程的理论体系。
更新日期/Last Update:
1900-01-01