[1]顾 欢.“ 标准特征因子”“ 标准论文影响分值”与SNIP 在跨学科评价中的相关性分析[J].情报杂志,2017,(08):120.
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“ 标准特征因子”“ 标准论文影响分值”与
SNIP 在跨学科评价中的相关性分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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120
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Normalized Eigenfactor, Normalized Article Influence Score and SNIP
in Interdisciplinary Evaluation: A Correlation Analysis
- 作者:
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顾 欢
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新乡医学院 新乡 453003
- 关键词:
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标准特征因子 论文影响分值 SNIP 学术期刊 跨学科评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]以JCR 新增期刊评价指标“标准特征因子”的原理设计期刊相对学科的标准论文影响分值,
分析标准特征因子、标准论文影响分值和SNIP 在跨学科评价中的相关性,为指标的实际应用提供参考。[ 方法/ 过
程]以JCR 内学科规模迥异、学科间无交叉且学科本身交叉较少的4 个学科为研究对象,使用Spearman 等级秩相关
分析标准特征因子、标准论文影响分值与SNIP 在学科内和学科间对期刊排序的影响,使用JCR 内的期刊分区,将入
选的期刊分为4 组,并分析各组间3 指标的相关性。[结果/ 结论]在学科内和学科间,标准特征因子、标准论文影响
分值与SNIP 均呈显著正相关(均为P =0. 000),标准论文影响分值与SNIP 的相关系数均高于标准特征因子与SNIP
的相关系数。分组评价结果示,标准特征因子、标准论文影响分值与SNIP 在影响因子较低的一半期刊中对期刊的
排序结果一致,标准论文影响分值在影响力最高的1/4 期刊中也与SNIP 对期刊的排序一致。相对于标准特征因
子,标准论文影响分值与SNIP 在学科内与学科间对期刊排序有更好的一致性。在实际应用中,要注意到标准特征
因子与SNIP 的评价差异性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01