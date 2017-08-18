[1]顾 欢.“ 标准特征因子”“ 标准论文影响分值”与SNIP 在跨学科评价中的相关性分析[J].情报杂志,2017,(08):120.
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“ 标准特征因子”“ 标准论文影响分值”与 SNIP 在跨学科评价中的相关性分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年08期
页码:
120
栏目:
出版日期:
2017-08-18

文章信息/Info

Title:
Normalized Eigenfactor, Normalized Article Influence Score and SNIP in Interdisciplinary Evaluation: A Correlation Analysis
作者:
顾 欢
新乡医学院 新乡 453003
关键词:
标准特征因子 论文影响分值 SNIP 学术期刊 跨学科评价
摘要:
[目的/ 意义]以JCR 新增期刊评价指标“标准特征因子”的原理设计期刊相对学科的标准论文影响分值, 分析标准特征因子、标准论文影响分值和SNIP 在跨学科评价中的相关性,为指标的实际应用提供参考。[ 方法/ 过 程]以JCR 内学科规模迥异、学科间无交叉且学科本身交叉较少的4 个学科为研究对象,使用Spearman 等级秩相关 分析标准特征因子、标准论文影响分值与SNIP 在学科内和学科间对期刊排序的影响,使用JCR 内的期刊分区,将入 选的期刊分为4 组,并分析各组间3 指标的相关性。[结果/ 结论]在学科内和学科间,标准特征因子、标准论文影响 分值与SNIP 均呈显著正相关(均为P =0. 000),标准论文影响分值与SNIP 的相关系数均高于标准特征因子与SNIP 的相关系数。分组评价结果示,标准特征因子、标准论文影响分值与SNIP 在影响因子较低的一半期刊中对期刊的 排序结果一致,标准论文影响分值在影响力最高的1/4 期刊中也与SNIP 对期刊的排序一致。相对于标准特征因 子,标准论文影响分值与SNIP 在学科内与学科间对期刊排序有更好的一致性。在实际应用中,要注意到标准特征 因子与SNIP 的评价差异性。
更新日期/Last Update: 1900-01-01