[1]冯立杰 王亚星 冯奕程 岳俊举.基于多维技术创新地图的技术预测研究*[J].情报杂志,2017,(08):58.
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基于多维技术创新地图的技术预测研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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58
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Technological Forecasting Based on Multidimensional
Technology Innovation Map
- 作者:
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冯立杰1 王亚星1 冯奕程2 岳俊举1
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1. 郑州大学管理工程学院 郑州 450001; 2. 哥伦比亚大学 纽约 NY10027
- 关键词:
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技术预测 多维技术创新地图 移动电源
- 摘要:
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[目的/ 意义] 技术预测是对技术发展趋势进行的推测,可对技术变化效应与潜在方向做出系统性、目标性
的展望,旨在不断提升企业的核心竞争力。[ 方法/ 过程] 在总结技术知识发现规律及现有技术预测研究方法基础
上,提出了基于多维技术创新地图的技术预测方法,并以移动电源为例,通过专利搜集、整理与筛选,从多个创新维
度提取专利文献中包含的关键技术要素,同时结合创新法则对专利中的技术方案进行分析。最后,对移动电源的技
术发展趋势与方向进行了预测与总结。[结果/ 结论]研究结果表明,通过运用该技术创新方法可找出研究领域的技
术发展趋势,为相关企业生产活动提供了科学决策的理论支撑。
更新日期/Last Update:
1900-01-01