[目的/ 意义] 技术预测是对技术发展趋势进行的推测,可对技术变化效应与潜在方向做出系统性、目标性 的展望,旨在不断提升企业的核心竞争力。[ 方法/ 过程] 在总结技术知识发现规律及现有技术预测研究方法基础 上,提出了基于多维技术创新地图的技术预测方法,并以移动电源为例,通过专利搜集、整理与筛选,从多个创新维 度提取专利文献中包含的关键技术要素,同时结合创新法则对专利中的技术方案进行分析。最后,对移动电源的技 术发展趋势与方向进行了预测与总结。[结果/ 结论]研究结果表明,通过运用该技术创新方法可找出研究领域的技 术发展趋势,为相关企业生产活动提供了科学决策的理论支撑。