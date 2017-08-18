[目的/ 意义]通过实际案例分析介绍面向企业提供竞争情报咨询服务的要点,为竞争情报学术研究与应用 服务工作提供参考。[方法/ 过程]某风电装备制造企业用户拟对关键零部件产品进行投资决策,委托外部专业机构 提供基于技术评估的竞争情报决策咨询服务。根据这一案例,介绍了项目背景与用户需要帮助求解的问题,介绍了 操作完成项目的方法过程,特别是一手信息收集方法和过程。从用户需求、信息收集、信息分析三个方面,对案例进 行了理论分析。[结果/ 结论]基于案例操作的关键环节,归纳总结了面向企业用户提供竞争情报咨询服务的要点, 以及需要具备的重要能力。要点主要包括深刻理解用户需求、高质量收集一手信息、高质量信息分析形成高质量竞 争情报。需要具备两项最重要的能力,一是具备与目标产业内专业人士对话的能力,二是具备竞争情报理论方法在 求解企业用户给定具体问题情境下的高专业性实际操作应用能力。