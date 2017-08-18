[目的/ 意义] 反恐智库建设引入情报研究具有一定的理论基础,为反恐智库建设构建情报支撑体系,对于 推动反恐智库的发展、更好地发挥决策支持和舆论引导有重要的价值和意义。[方法/ 过程]通过梳理反恐智库的功 能以及情报的作用,认为情报研究和反恐智库建设具有一定的相似性,并根据系统理论、权变理论和嵌入性地相关 理论提出反恐智库的建设中需要引入情报研究和情报学的理论和方法。[结果/ 结论] 在反恐智库的建设中应该构 建情报支撑体系,主要通过合理的资源建设、科学的情报分析、情报失察研究以及积极发挥第二轨道的作用等方面 来实现。