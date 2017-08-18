[1]曾子明 王 婧.基于顶层设计的智慧反恐情报服务及保障研究*[J].情报杂志,2017,(08):18.
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基于顶层设计的智慧反恐情报服务及保障研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年08期
- 页码:
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18
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research about Smart Anti-terrorism Intelligence Service and Security Model
Based on Top-level Design
- 作者:
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曾子明 王 婧
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武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072
- 关键词:
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智慧反恐 顶层设计 网格技术 情报服务 大数据
- 摘要:
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[目的/ 意义]反恐怖行动是国家公共安全工作的重点内容之一。公共安全大数据的发展对现有的反恐情
报服务提出了更高的要求,也为反恐情报提供了新的研究方向。[方法/ 过程] 引入顶层设计理念,在反恐情报研究
基础上构建基于网格技术的泛在化、智能化和协同化的智慧反恐信息系统,并探讨了系统架构内容及智慧反恐情报
服务的保障机制。[结果/ 结论]智慧反恐情报服务解决了政府部门存在的信息孤岛问题,为我国安全部门提供有效
借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01