[目的/ 意义]反恐怖行动是国家公共安全工作的重点内容之一。公共安全大数据的发展对现有的反恐情 报服务提出了更高的要求,也为反恐情报提供了新的研究方向。[方法/ 过程] 引入顶层设计理念,在反恐情报研究 基础上构建基于网格技术的泛在化、智能化和协同化的智慧反恐信息系统,并探讨了系统架构内容及智慧反恐情报 服务的保障机制。[结果/ 结论]智慧反恐情报服务解决了政府部门存在的信息孤岛问题,为我国安全部门提供有效 借鉴。