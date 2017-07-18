[目的/ 意义] 从不同角度对比探讨几种科学技术互关联研究方法的优缺点,就方法研究层面,为科学技术 互关联研究方法提供改进思路与应用方向。[方法/ 过程]以期刊文献和专利技术文献为研究基础,从研究方法的理 论基础、分析工具、研究模式与方向、方法实施方向与方法缺陷几个方面,对非专利参考文献法、作者-发明者共现 法、学科主题-技术主题映射法以及引用动机分析法进行对比分析。[ 结果/ 结论] 四种研究方法在几个对比方向上 各有优缺点,可结合研究需要,组配不同研究方法进行分析。