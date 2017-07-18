[1]张玲玲 张宇娥 杜 丽.基于期刊文献与专利文献的科学技术互关联研究方法对比分析*[J].情报杂志,2017,(07):116.
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基于期刊文献与专利文献的科学技术
互关联研究方法对比分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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116
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Comparative Analysis of Research Methods about the Linkage Between
Science and Technology Based on Journal Papers and Patent Literatures
- 作者:
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张玲玲 张宇娥 杜 丽
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电子科技大学图书馆 成都 611731
- 关键词:
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科学技术关联 非专利参考文献 作者-发明者共现 学科主题-技术主题映射 引用动机
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从不同角度对比探讨几种科学技术互关联研究方法的优缺点,就方法研究层面,为科学技术
互关联研究方法提供改进思路与应用方向。[方法/ 过程]以期刊文献和专利技术文献为研究基础,从研究方法的理
论基础、分析工具、研究模式与方向、方法实施方向与方法缺陷几个方面,对非专利参考文献法、作者-发明者共现
法、学科主题-技术主题映射法以及引用动机分析法进行对比分析。[ 结果/ 结论] 四种研究方法在几个对比方向上
各有优缺点,可结合研究需要,组配不同研究方法进行分析。
更新日期/Last Update:
1900-01-01