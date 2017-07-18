[目的/ 意义]大数据时代,如何有效监测大型聚集活动中人流、车流、客流、应急部署、网络舆情等实时LBS 位置数据,并结合相关挖掘模型与算法快速做出研判与预警,已成为当今大型聚集活动中情报工作的研究热点。 [方法/ 过程]在总结分析大型聚集活动情报预警工作的基础上,分析了LBS 大数据的潜在价值,提炼了LBS 大数据 的显著特征,提出了利用LBS 大数据搭建大型聚集活动突发事件应急情报体系中LBS 大数据综合监测预警平台的 构想。[结果/ 结论]从数据层、挖掘层、应用层三个层面剖析了该平台的组织架构及具体应用场景,揭示了LBS 大 数据在大型聚集活动中情报预警工作中的巨大潜力。