[1]张冬冬 武西锋 陈溪月 万绍勇.LBS 大数据在大型聚集活动中的情报预警应用*[J].情报杂志,2017,(07):28.
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LBS 大数据在大型聚集活动中的
情报预警应用*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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28
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Application of LBS Big Data in the Intelligence Warning System
of the Large Gathering Activities
- 作者:
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张冬冬1 武西锋1 陈溪月1 万绍勇2
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1. 中国刑事警察学院 沈阳 110854;2. 井冈山大学 吉安 343009
- 关键词:
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LBS 数据 突发事件 情报体系 情报预警 数据挖掘 研判模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据时代,如何有效监测大型聚集活动中人流、车流、客流、应急部署、网络舆情等实时LBS
位置数据,并结合相关挖掘模型与算法快速做出研判与预警,已成为当今大型聚集活动中情报工作的研究热点。
[方法/ 过程]在总结分析大型聚集活动情报预警工作的基础上,分析了LBS 大数据的潜在价值,提炼了LBS 大数据
的显著特征,提出了利用LBS 大数据搭建大型聚集活动突发事件应急情报体系中LBS 大数据综合监测预警平台的
构想。[结果/ 结论]从数据层、挖掘层、应用层三个层面剖析了该平台的组织架构及具体应用场景,揭示了LBS 大
数据在大型聚集活动中情报预警工作中的巨大潜力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01