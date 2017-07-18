[1]徐孝娟 赵宇翔 吴曼丽 朱庆华 邵艳丽.S-O-R 理论视角下的社交网站用户流失行为实证研究*[J].情报杂志,2017,(07):188.
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S-O-R 理论视角下的社交网站用户
流失行为实证研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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188
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Empirical Research of User Exodus in Social Network Based on the
Stimuli-Organism-Response Theory
- 作者:
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徐孝娟1 赵宇翔2 吴曼丽3 朱庆华4 邵艳丽1
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1. 安徽大学管理学院 合肥 230039;2. 南京理工大学经济管理学院 南京 210094;
3. 香港城市大学资讯系统系 香港 999077;4. 南京大学信息管理学院 南京 210093
- 关键词:
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社交网站 用户流失 S-O-R 模型 流失行为
- 摘要:
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[目的/ 意义]用户流失作为社会化媒体领域的重要现象,尤其是大规模用户流失,研究仍多关注预测模型,
对于这一现象的流失机理尚有待拓展。[方法/ 过程]首先在介绍社交网站用户流失概念的基础上,回顾已有相关文
献,基于刺激-有机体-反应(S-O-R,Stimuli-organism-response)理论构建了社交网站用户流失行为整合模型,并通
过定性的分析方法提出整合模型和研究假设;其次,以开心网及人人网的流失用户作为样本,采用结构化方程分析
对模型进行检验。[结果/ 结论]研究结果验证了刺激、有机体及反应(流失意愿)的关系。最后,从刺激要素出发提
出相关建议,并对今后的研究提出了展望。
更新日期/Last Update:
1900-01-01