[目的/ 意义]用户流失作为社会化媒体领域的重要现象,尤其是大规模用户流失,研究仍多关注预测模型, 对于这一现象的流失机理尚有待拓展。[方法/ 过程]首先在介绍社交网站用户流失概念的基础上,回顾已有相关文 献,基于刺激-有机体-反应(S-O-R,Stimuli-organism-response)理论构建了社交网站用户流失行为整合模型,并通 过定性的分析方法提出整合模型和研究假设;其次,以开心网及人人网的流失用户作为样本,采用结构化方程分析 对模型进行检验。[结果/ 结论]研究结果验证了刺激、有机体及反应(流失意愿)的关系。最后,从刺激要素出发提 出相关建议,并对今后的研究提出了展望。