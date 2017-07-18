[目的/ 意义] 运用专利权转让数据,分析我国省际技术转移特征对揭示技术转移现状、制定技术转移政策 进而促进创新资源流动和构建跨区域协同创新网络具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以国家知识产权局公布的2011- 2015 年发明专利转让公告为数据来源,利用数理统计和社会网络分析方法,从网络整体和省份个体两个视角对中 国大陆跨地区技术转移特征进行研究。[结论/ 结果]省际技术转移现象日趋频繁,但技术转移的强度仍较低;省际 技术转移网络呈现出稳定的核心-边缘结构,东部六省市是技术转移网络的中心,江苏在技术引进方面表现非常突 出;有专利转出的省份数量少于有专利转入的省份数量,技术输出能力强的省份占少数;大部分省份技术转移活动 比较封闭,西部地区引入外省技术的比例较东部地区高。以此为依据,从国家整体和地方政府层面为打破区域技术 流动壁垒和完善跨区域技术转移体系提出对策建议。