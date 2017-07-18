[1]徐庆富 康旭东 杨中楷 张春博.基于专利权转让的我国省际技术转移特征研究*[J].情报杂志,2017,(07):66.
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基于专利权转让的我国省际技术转移特征研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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66
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Characteristics of Inter-Provincial Technology Transfer
in China Based on Patent Right Transfer
- 作者:
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徐庆富1 康旭东2 杨中楷1 张春博1
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1. 大连理工大学科学学与科学技术管理研究所 大连116024;
2. 大连理工大学机械工程学院 大连 116024
- 关键词:
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专利权转让 省际技术转移 社会网络分析 技术输入 技术输出
- 摘要:
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[目的/ 意义] 运用专利权转让数据,分析我国省际技术转移特征对揭示技术转移现状、制定技术转移政策
进而促进创新资源流动和构建跨区域协同创新网络具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以国家知识产权局公布的2011-
2015 年发明专利转让公告为数据来源,利用数理统计和社会网络分析方法,从网络整体和省份个体两个视角对中
国大陆跨地区技术转移特征进行研究。[结论/ 结果]省际技术转移现象日趋频繁,但技术转移的强度仍较低;省际
技术转移网络呈现出稳定的核心-边缘结构,东部六省市是技术转移网络的中心,江苏在技术引进方面表现非常突
出;有专利转出的省份数量少于有专利转入的省份数量,技术输出能力强的省份占少数;大部分省份技术转移活动
比较封闭,西部地区引入外省技术的比例较东部地区高。以此为依据,从国家整体和地方政府层面为打破区域技术
流动壁垒和完善跨区域技术转移体系提出对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01