[1]谢晓专.关于设立“ 情报学一级学科”之浅见[J].情报杂志,2017,(07):1.
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关于设立“ 情报学一级学科”之浅见()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- 作者:
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谢晓专
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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情报学 学科建设 informatics intelligence studies
- 摘要:
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[目的/ 意义]就建立“情报学一级学科”进行讨论,为推进各行业领域情报学交融,探索建立统一的情报学
理论知识体系提供建议。[方法/ 过程]从现实的学科建制以及实践需求等方面分析设立“情报学一级学科”的可能
性。[结果/ 结论]将军事情报学、公安情报学、国家安全情报学、科技情报学、商业情报学(竞争情报学)等从各个领
域剥离出来进行融合,设立“情报学一级学科”,是一种美好的愿景,但不现实;鼓励和支持研究各领域情报工作的一
般规律特点,推动行业情报学以及情报理论与实践的深度融合,积极探索建立通用的情报学理论知识体系,是必要
的,也是可行的。
更新日期/Last Update:
1900-01-01