[目的/ 意义]就建立“情报学一级学科”进行讨论,为推进各行业领域情报学交融,探索建立统一的情报学 理论知识体系提供建议。[方法/ 过程]从现实的学科建制以及实践需求等方面分析设立“情报学一级学科”的可能 性。[结果/ 结论]将军事情报学、公安情报学、国家安全情报学、科技情报学、商业情报学(竞争情报学)等从各个领 域剥离出来进行融合,设立“情报学一级学科”,是一种美好的愿景,但不现实;鼓励和支持研究各领域情报工作的一 般规律特点,推动行业情报学以及情报理论与实践的深度融合,积极探索建立通用的情报学理论知识体系,是必要 的,也是可行的。