[1]魏瑞斌 刘 宇.基于标题文本分析的博士论文选题创新性研究*―――以国内情报学博士论文为例[J].情报杂志,2017,(07):122.
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基于标题文本分析的博士论文选题创新性研究* ―――以国内情报学博士论文为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年07期
页码:
122
栏目:
出版日期:
2017-07-18

文章信息/Info

Title:
Study on the Innovation of the Paper Based on the Text Analysis of the Title ―Taking the LIS Dissertation as an Example
作者:
魏瑞斌1 刘 宇2
1. 安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233030; 2. 上海大学图书情报档案系 上海 200444
关键词:
创新类型 文本分析 情报学 博士论文 主题树 主题网络
摘要:
[目的/ 意义]通过论文标题的文本分析来研究论文选题的创新,为研究者科研选题提供参考。[ 方法/ 过 程]首先提出了对论文标题进行分析的两个视角:主题树和主题网络;然后在此基础上,将434 篇情报学博士论文的 选题创新分为研究对象创新和研究方法创新等五种类型,进行了实证研究。[结果/ 结论] 研究表明,论文标题在一 定程度上可以比较明确地反映论文的选题创新。该文所研究的情报学博士论文在研究方法创新和集成创新方面的 数量相对较少;在研究对象创新、研究内容创新和研究视角创新方面的数量相对较多。
更新日期/Last Update: 1900-01-01