[目的/ 意义]通过论文标题的文本分析来研究论文选题的创新,为研究者科研选题提供参考。[ 方法/ 过 程]首先提出了对论文标题进行分析的两个视角:主题树和主题网络;然后在此基础上,将434 篇情报学博士论文的 选题创新分为研究对象创新和研究方法创新等五种类型,进行了实证研究。[结果/ 结论] 研究表明,论文标题在一 定程度上可以比较明确地反映论文的选题创新。该文所研究的情报学博士论文在研究方法创新和集成创新方面的 数量相对较少;在研究对象创新、研究内容创新和研究视角创新方面的数量相对较多。