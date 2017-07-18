[1]位珍珍.后911时代恐怖主义的GTD 数据分析[J].情报杂志,2017,(07):10.
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后911时代恐怖主义的GTD 数据分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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10
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Data Analysison Post-911-Terrorism Based on GTD
- 作者:
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位珍珍
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中央财经大学国防经济与管理研究院 北京 100081
- 关键词:
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恐怖主义 GTD 本土恐怖主义 网络恐怖主义 数据分析 后911
- 摘要:
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[目的/ 意义]全球恐怖主义形势日益严峻,为研究后911 时代(2002-2015 年) 恐怖主义的现状与发展趋
势。[方法/ 过程]文章基于GTD(Global Terrorism Database)的视角,通过对恐怖袭击的后果、来源、特点、袭击地域、
袭击目标、袭击手段的分析,及基于GTD 的时间序列分析。[结果/ 结论]发现后911 时代恐怖主义的六大现状及四
大发展趋势,即全球恐怖主义事件持续增长,各地区恐怖事件发展趋势不一、袭击目标转移,恐怖主义的国际化与当
地化趋势并行-本土恐怖主义兴起、网络恐怖主义兴起并成为发展新趋势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01