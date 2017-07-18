[目的/ 意义]全球恐怖主义形势日益严峻,为研究后911 时代(2002-2015 年) 恐怖主义的现状与发展趋 势。[方法/ 过程]文章基于GTD(Global Terrorism Database)的视角,通过对恐怖袭击的后果、来源、特点、袭击地域、 袭击目标、袭击手段的分析,及基于GTD 的时间序列分析。[结果/ 结论]发现后911 时代恐怖主义的六大现状及四 大发展趋势,即全球恐怖主义事件持续增长,各地区恐怖事件发展趋势不一、袭击目标转移,恐怖主义的国际化与当 地化趋势并行-本土恐怖主义兴起、网络恐怖主义兴起并成为发展新趋势。