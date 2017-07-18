[目的/ 意义]基于当前对科研项目的研究主要以数据统计和计量分析为主,以NSF 资助的海洋酸化相关 研究的项目数据为例,从项目主题的角度研究科研立项的重点和演化,并对未来投入趋势加以预测。[方法/ 过程] 使用LDA 主题模型对该研究的主题进行分析,计算主题强度分析演化过程,统计NSF 申请书项目与支撑发表的核 心论文主题强度之间的相关性,进而分析NSF 海洋酸化项目的主题发展趋势。[ 结果/ 结论] 发现LDA 模型可以很 好的发现海洋酸化的主要研究主题,且NSF 资助的科研项目与支撑发表论文的主题演化规律具有一致性。使用的 方法对科研资助机构资助的项目从主题的角度进行分析,研究国家科研机构资助项目的主题布局和变化趋势,对国 家科技部门或机构的项目发展部署和规划具有一定的参考和支撑作用。