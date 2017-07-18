[目的/ 意义] 公安情报共享一直是困扰各地情报部门的难题,研究利益冲突对于公安机关共享决策的影 响,有助于突破传统思维定式,开拓共享共赢,打击违法犯罪。[方法/ 过程]通过借助博弈论的“囚徒困境”和“智猪 博弈”两个经典模型,从发生犯罪受到的损失和建立情报共享所获收益两个方面,分别改变其策略设计和收益。[结 果/ 结论]提出囚徒困境模型的最优决策以及智猪博弈模型的改进机制,从而解决公安情报共享中的利益冲突,达成 双方合作的共赢局面。