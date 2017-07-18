[1]王 奇 梅建明 韩 旭.基于博弈论的公安情报共享研究*―――从“ 囚徒困境”到“ 智猪博弈”的策略选择[J].情报杂志,2017,(07):22.
点击复制
基于博弈论的公安情报共享研究*
―――从“ 囚徒困境”到“ 智猪博弈”的策略选择()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年07期
- 页码:
-
22
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
-
The Study of Police Intelligence Sharing Based on Game Theory
―――From the "Prisoners’ Dilemma" to "Pigs’ Payoffs" Strategy of Choice
- 作者:
-
王 奇 梅建明 韩 旭
-
中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
-
公安情报共享 博弈论 囚徒困境 智猪博弈 最优决策 改进机制
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 公安情报共享一直是困扰各地情报部门的难题,研究利益冲突对于公安机关共享决策的影
响,有助于突破传统思维定式,开拓共享共赢,打击违法犯罪。[方法/ 过程]通过借助博弈论的“囚徒困境”和“智猪
博弈”两个经典模型,从发生犯罪受到的损失和建立情报共享所获收益两个方面,分别改变其策略设计和收益。[结
果/ 结论]提出囚徒困境模型的最优决策以及智猪博弈模型的改进机制,从而解决公安情报共享中的利益冲突,达成
双方合作的共赢局面。
更新日期/Last Update:
1900-01-01