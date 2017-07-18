[1]王 琳 杨永生.省属高校图书馆联合构建教学科研文献信息支撑平台的策略研究*―――兼论吉林省的建设对策[J].情报杂志,2017,(07):162.
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省属高校图书馆联合构建教学科研文献
信息支撑平台的策略研究*
―――兼论吉林省的建设对策()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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162
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Strategies for Provincial University Libraries on How to Jointly Build a Literature and
Information Resources Platform to Support Teaching and Scientific Research
―On the Construction Countermeasures of Jilin Province
- 作者:
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王 琳 杨永生
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吉林财经大学图书馆 长春 130117
- 关键词:
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高校图书馆 图书馆联盟 文献资源保障体系 区域性资源共建共享 文献信息平台
- 摘要:
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[目的/ 意义]为提高地区高校教学科研的整体水平,探讨省属高校图书馆联合构建教学科研文献信息支撑
平台的建设内容与保障机制。[方法/ 过程]通过总结和比较江苏、安徽、浙江、北京等地区的高校文献资源保障体系
的经验与教训,探索出一套更加适合吉林省高校教学科研文献信息支撑平台的建设模式。[结果/ 结论]平台的建设
内容包括学科互补的联合采购、异构检索的联合目录、馆际互借与文献传递、联合使用数据库、提升教学科研水平的
联合参考咨询,并从组织结构、资金投入、技术支持、法律要求、营销推广、绩效评价6 个方面构建联合保障机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01