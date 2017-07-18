[1]王冀宁 王 磊 陈庭强 王帅斌 裴 磊.我国乳制品销售环节的食品安全信息透明度的研究*[J].情报杂志,2017,(07):168.
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我国乳制品销售环节的食品安全
信息透明度的研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年07期
- 页码:
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168
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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A Study on Food Safety Information Transparency of Dairy Products
in Selling Process in China
- 作者:
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王冀宁 王 磊 陈庭强 王帅斌 裴 磊
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南京工业大学经济与管理学院 南京 211816
- 关键词:
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乳制品 销售环节 食品安全信息透明度 网络层次分析法 模糊综合评价法
- 摘要:
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[目的/ 意义] 乳制品是每个家庭的重要营养食品之一,然而其销售环节的食品安全信息透明度如何,目前
的学术界尚未对此开展深入研究。[方法/ 过程]基于1 601 家乳制品商家的408 255 个调查采样数据,借助网络层
次分析-模糊综合评价模型,对乳制品销售环节的食品安全信息透明度开展研究。[ 结果/ 结论] 研究结果表明:淤
乳制品销售环节的食品安全信息透明度较差,整体存在较高的食品安全隐患;于线下不同类型商家销售乳制品的食
品安全信息透明度参差不齐,食品安全隐患集中于一般商家和小卖铺;盂线上购物网站销售乳制品的食品安全信息
透明度过低,食品安全隐患最为严重,国家对线上食品安全信息披露的监管亟待强化。
更新日期/Last Update:
1900-01-01