[目的/ 意义] 乳制品是每个家庭的重要营养食品之一,然而其销售环节的食品安全信息透明度如何,目前 的学术界尚未对此开展深入研究。[方法/ 过程]基于1 601 家乳制品商家的408 255 个调查采样数据,借助网络层 次分析-模糊综合评价模型,对乳制品销售环节的食品安全信息透明度开展研究。[ 结果/ 结论] 研究结果表明:淤 乳制品销售环节的食品安全信息透明度较差,整体存在较高的食品安全隐患;于线下不同类型商家销售乳制品的食 品安全信息透明度参差不齐,食品安全隐患集中于一般商家和小卖铺;盂线上购物网站销售乳制品的食品安全信息 透明度过低,食品安全隐患最为严重,国家对线上食品安全信息披露的监管亟待强化。