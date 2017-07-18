[1]田倩飞 房俊民 徐 婧 张 娟 唐 川 王立娜 李姝影.IT 领域新兴技术的演进及其可视化分析*[J].情报杂志,2017,(07):46.
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IT 领域新兴技术的演进及其可视化分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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46
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Evolution and Visualization Analysis of IT Emerging Technologies
- 作者:
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田倩飞 房俊民 徐 婧 张 娟 唐 川 王立娜 李姝影
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中国科学院成都文献情报中心 成都 610041
- 关键词:
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新兴技术 Gartner 成熟度曲线 可视化
- 摘要:
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[目的/ 意义]深度剖析Gartner 新兴技术成熟度曲线图的内涵,梳理近年来信息技术领域的新兴技术,以可
视化方式清晰呈现其演进历程,为识别、监测、跟踪和展示信息技术领域的新兴技术及其趋势提供了新的方法与角
度。[方法/ 过程]根据近八年(2009 至2016 年)Gartner 新兴技术成熟度曲线图完成了信息技术领域新兴技术的项
次数量、成熟度状况以及普及年预期等基础统计数据与可视化图。基于同源原则,对历年新兴技术进行合并,统计
出高频的同源技术,并以可视化图直观地呈现其动态演进历程。[结果/ 结论] 基于Gartner 新兴技术成熟度曲线图
与Tableau 可视化软件,成功识别出七项高频新兴技术并展示出其演进历程:增强现实、人类技能增进、量子计算、自
然语言问答、脑机接口、网格网络-传感器;其他值得关注的新兴技术还包括:3D 打印、云计算、语音技术等。
更新日期/Last Update:
1900-01-01