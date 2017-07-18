[目的/ 意义]深度剖析Gartner 新兴技术成熟度曲线图的内涵,梳理近年来信息技术领域的新兴技术,以可 视化方式清晰呈现其演进历程,为识别、监测、跟踪和展示信息技术领域的新兴技术及其趋势提供了新的方法与角 度。[方法/ 过程]根据近八年(2009 至2016 年)Gartner 新兴技术成熟度曲线图完成了信息技术领域新兴技术的项 次数量、成熟度状况以及普及年预期等基础统计数据与可视化图。基于同源原则,对历年新兴技术进行合并,统计 出高频的同源技术,并以可视化图直观地呈现其动态演进历程。[结果/ 结论] 基于Gartner 新兴技术成熟度曲线图 与Tableau 可视化软件,成功识别出七项高频新兴技术并展示出其演进历程:增强现实、人类技能增进、量子计算、自 然语言问答、脑机接口、网格网络-传感器;其他值得关注的新兴技术还包括:3D 打印、云计算、语音技术等。