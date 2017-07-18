[1]唐雪梅 赖胜强.基于情景危机沟通理论的网络舆情回应研究*―――以患癌教师被开除事件为例[J].情报杂志,2017,(07):96.
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基于情景危机沟通理论的网络舆情回应研究*
―――以患癌教师被开除事件为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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96
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Response of Online Public Opinion Based on the SCCT
―The Case of " Cancer Teacher Dismissal"
- 作者:
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唐雪梅1 赖胜强2
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1. 西南政法大学管理学院 重庆 401120;
2. 重庆理工大学管理学院 重庆 400054
- 关键词:
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网络舆情 回应策略 情景危机沟通理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]社会化媒体时代,网络成为大众参与社会事务的重要渠道,这导致网络舆情高发。为了防止虚假言
论的传播,以及加强和民众沟通,各级政府机关应积极回应,化解舆情危机。[ 方法/ 过程] 研究以危机情景沟通理论为基
础,选择患癌教师被开除事件为研究对象,通过内容分析法对组织的回应时机和沟通策略等进行研究,分析博文学院回应网
络舆情失败的原因。[结果/ 结论]组织在网络舆情回应时,需要分析舆情危机的类型,选择与情景适配的回应策略,同时注
意回应策略与回应时机的关联。
更新日期/Last Update:
1900-01-01