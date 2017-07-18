[目的/ 意义]社会化媒体时代,网络成为大众参与社会事务的重要渠道,这导致网络舆情高发。为了防止虚假言 论的传播,以及加强和民众沟通,各级政府机关应积极回应,化解舆情危机。[ 方法/ 过程] 研究以危机情景沟通理论为基 础,选择患癌教师被开除事件为研究对象,通过内容分析法对组织的回应时机和沟通策略等进行研究,分析博文学院回应网 络舆情失败的原因。[结果/ 结论]组织在网络舆情回应时,需要分析舆情危机的类型,选择与情景适配的回应策略,同时注 意回应策略与回应时机的关联。