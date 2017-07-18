[目的/ 意义]在信息经济时代,关注已经成为一种具有商业价值的、稀缺的资源。只有获得目标人群的关 注,交流行为才能产生预期影响。从行为特征的角度探究个体在网络社区中获得关注的影响因素。[方法/ 过程] 以 社会交换理论和社交信息处理理论为基础,分析网络社区中个体受关注度的影响因素。本文使用多元线性回归方 法,基于国内某知名网络社区的网络交流数据验证该模型。[结果/ 结论]研究结果显示,积极地参与网络交流、发起 更多的主题帖、选择集中性的参与方式有助于用户获得更多的关注。