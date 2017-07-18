[1]任 明 张 楠 马宝君.网络社区中个体受关注度的影响因素分析*[J].情报杂志,2017,(07):195.
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网络社区中个体受关注度的影响因素分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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195
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Factors Influencing the Attention Received by Individuals in Online Communities
- 作者:
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任 明1 张 楠2 马宝君3
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1. 中国人民大学信息资源管理学院 北京 100872;
2. 清华大学公共管理学院 北京 100084;3. 北京邮电大学经济管理学院 北京 100876
- 关键词:
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网络社区 受关注度 社会交换理论 社交信息处理理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]在信息经济时代,关注已经成为一种具有商业价值的、稀缺的资源。只有获得目标人群的关
注,交流行为才能产生预期影响。从行为特征的角度探究个体在网络社区中获得关注的影响因素。[方法/ 过程] 以
社会交换理论和社交信息处理理论为基础,分析网络社区中个体受关注度的影响因素。本文使用多元线性回归方
法,基于国内某知名网络社区的网络交流数据验证该模型。[结果/ 结论]研究结果显示,积极地参与网络交流、发起
更多的主题帖、选择集中性的参与方式有助于用户获得更多的关注。
更新日期/Last Update:
1900-01-01