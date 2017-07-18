[1]吕琳露 李亚婷.游记文本中的知识发现与聚合*―――以蚂蜂窝旅行网杭州游记为例[J].情报杂志,2017,(07):176.
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游记文本中的知识发现与聚合*
―――以蚂蜂窝旅行网杭州游记为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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176
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Knowledge Discovery and Aggregation of Travel Notes about Hangzhou on Mafengwo. Cn
- 作者:
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吕琳露 李亚婷
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武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072
- 关键词:
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在线旅游平台 文本挖掘 知识发现 知识聚合 旅游推荐
- 摘要:
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[目的/ 意义]挖掘游记文本中潜在利用价值,为旅行者在制定旅游计划时提供科学、可供决策的信息。
[方法/ 过程]以蚂蜂窝旅游网中的“杭州游记”为例,利用文本挖掘技术,结合频次分析、共现分析以及网络分析等
方法,针对游记文本进行知识发现与聚合,实现杭州旅游景点及路线推荐,并得到杭州旅游景点特色及体验知识的
聚合结果。[结果/ 结论]通过对比分析蚂蜂窝旅行网中的杭州旅游信息,提出了注重信息间关联、保证关键信息实
用性与时效性的服务建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01