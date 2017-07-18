[目的/ 意义]挖掘游记文本中潜在利用价值,为旅行者在制定旅游计划时提供科学、可供决策的信息。 [方法/ 过程]以蚂蜂窝旅游网中的“杭州游记”为例,利用文本挖掘技术,结合频次分析、共现分析以及网络分析等 方法,针对游记文本进行知识发现与聚合,实现杭州旅游景点及路线推荐,并得到杭州旅游景点特色及体验知识的 聚合结果。[结果/ 结论]通过对比分析蚂蜂窝旅行网中的杭州旅游信息,提出了注重信息间关联、保证关键信息实 用性与时效性的服务建议。