[目的/ 意义]中药作为中华民族的传统医药,其国际化问题一直备受关注,而专利作为技术创新的载体,研 究其流动状况具有重要的现实意义。[方法/ 过程]以国际范围内通过PCT 途径申请的植物药专利为研究样本,采 用社会网络分析法绘制中药专利流动可视化网络图,识别其中的核心流动国家,进一步通过分析核心国家内部流动 状况,以美国、日本和澳大利亚为代表采用Logistic 回归分析探讨影响中药专利流动质量的技术特征因素,以期为我 国中药专利走向世界提供些许建议,推动中药产业的国际化发展进程。[结果/ 结论]研究结果表明,美国、日本等属 于中药的知识流动核心,对整体网络具有影响作用;中药专利的流动质量与技术覆盖范围、科学关联性、技术强度等 技术特征因素相关,我国中药想走向国际必须保持高质量的技术创新。