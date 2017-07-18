[1]刘佩佩 宋傲男 袁红梅.基于专利的中药知识流动核心国家识别及质量测度[J].情报杂志,2017,(07):59.
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基于专利的中药知识流动核心国家
识别及质量测度()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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59
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Knowledge Flow Core Countries Identification and Quality
Measurement Based on Patent
- 作者:
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刘佩佩 宋傲男 袁红梅
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沈阳药科大学 沈阳 110016
- 关键词:
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中药 知识流动 核心国家识别 质量测度
- 摘要:
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[目的/ 意义]中药作为中华民族的传统医药,其国际化问题一直备受关注,而专利作为技术创新的载体,研
究其流动状况具有重要的现实意义。[方法/ 过程]以国际范围内通过PCT 途径申请的植物药专利为研究样本,采
用社会网络分析法绘制中药专利流动可视化网络图,识别其中的核心流动国家,进一步通过分析核心国家内部流动
状况,以美国、日本和澳大利亚为代表采用Logistic 回归分析探讨影响中药专利流动质量的技术特征因素,以期为我
国中药专利走向世界提供些许建议,推动中药产业的国际化发展进程。[结果/ 结论]研究结果表明,美国、日本等属
于中药的知识流动核心,对整体网络具有影响作用;中药专利的流动质量与技术覆盖范围、科学关联性、技术强度等
技术特征因素相关,我国中药想走向国际必须保持高质量的技术创新。
更新日期/Last Update:
1900-01-01