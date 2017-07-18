[目的/ 意义] 发展煤炭液化技术可以有效地化解我国的石油对外依存度,利用专利数据的计量分析,揭示 煤炭液化技术研发特征与影响因素,对相关企业与高校的研发实践活动有现实意义。[ 方法/ 过程] 以SooPAT 作为 煤炭液化技术专利数据源,从专利总体变化趋势、技术生命周期、专利拥有国与专利前沿技术领域等方面对煤炭液 化技术研发状况进行分析。[结果/ 结论]煤炭液化技术专利总体呈现波浪式变动趋势;现阶段煤炭液化技术处于第 二次成长期;日本、美国与中国是拥有煤炭液化技术专利数量最多的国家;加氢液化的工艺和方法是研发的重点领 域,固液分离是新兴的技术领域。利用相关性分析,得到原油价格的变化对煤炭液化专利数量的变化呈现显著的正 相关关系;发达国家出于能源战略与竞争的角度,预先占领煤炭液化领域的制高点。