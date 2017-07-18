[1]刘东霞 陈 红.煤炭液化技术研发趋势、生命周期、前沿技术与影响因素*―――基于专利的视角[J].情报杂志,2017,(07):52.
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煤炭液化技术研发趋势、生命周期、
前沿技术与影响因素*
―――基于专利的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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52
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the R&D Trends, Life Cycle, Advanced Technology and Factors of
Coal Liquefaction Technology: Evidence from Patent Analysis
- 作者:
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刘东霞 陈 红
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山西财经大学 太原 030006
- 关键词:
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专利分析 相关性分析 煤炭液化技术
- 摘要:
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[目的/ 意义] 发展煤炭液化技术可以有效地化解我国的石油对外依存度,利用专利数据的计量分析,揭示
煤炭液化技术研发特征与影响因素,对相关企业与高校的研发实践活动有现实意义。[ 方法/ 过程] 以SooPAT 作为
煤炭液化技术专利数据源,从专利总体变化趋势、技术生命周期、专利拥有国与专利前沿技术领域等方面对煤炭液
化技术研发状况进行分析。[结果/ 结论]煤炭液化技术专利总体呈现波浪式变动趋势;现阶段煤炭液化技术处于第
二次成长期;日本、美国与中国是拥有煤炭液化技术专利数量最多的国家;加氢液化的工艺和方法是研发的重点领
域,固液分离是新兴的技术领域。利用相关性分析,得到原油价格的变化对煤炭液化专利数量的变化呈现显著的正
相关关系;发达国家出于能源战略与竞争的角度,预先占领煤炭液化领域的制高点。
更新日期/Last Update:
1900-01-01