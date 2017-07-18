[目的/ 意义] 不同学科期刊文献的引用和被引用关系反应了学科间相互影响和交叉的程度,因此,期刊引 文分析是进行跨学科研究的一种重要方法,可帮助了解和把握跨学科研究的属性和结构。[方法/ 过程]以图书情报 学与新闻传播学各15 种(CSSCI)核心期刊2001-2015 共15 年间3 个时间段(5 年一个时间按段) 的载文为研究对 象,利用期刊引文分析法,对两类期刊的相互引用关系进行统计分析,根据给出的学科影响度和交叉度计算公式,得 到两学科在不同时间段的学科影响度和交叉度及其变化趋势。[结果/ 结论] 研究发现两学科间的相互影响度和交 叉度近年来明显增大,学科间知识交流越来越丰富,两学科逐步融合的趋势明显;发现各期刊在参与知识交流中的 地位与作用存在差异,并给出了在知识交流和知识交叉中起核心作用的期刊。期刊引文分析法可用于分析学科间 的学科影响度和交叉度,本研究为学科交叉研究提供了一种新的视角和思路。