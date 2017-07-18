[目的/ 意义]政府数据开放逐渐成为研究热点,通过对2013-2016 年国内学界关于“政府数据开放”和相 近主题的文献进行收集、梳理、分析,为以后的研究提供基础。[ 方法/ 过程] 采用定量分析与内容分析相结合的方 法。对内容分析时,将现有成果按5 个主题分类:实践经验、基本理论、商业化探索、法律问题、技术问题。对政府数 据开放中的重点及难点问题进行了综述性分析及研究,这些重点问题包括:相关概念的内涵及联系、开放数据的质 量问题、政府数据开放的阻碍因素、个人隐私权的保护、开放数据的商业化应用等。[结果/ 结论]通过对各个主题的 深入分析,发现近四年学术界已经积累了一定的研究成果,也取得了一定的成就,但也存在着研究不够系统、理论脱 离实践等问题。