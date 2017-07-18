[1]李志新.国内政府数据开放研究综述:2013-2016[J].情报杂志,2017,(07):156.
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国内政府数据开放研究综述:2013-2016()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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156
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Literature Review of Domestic Open Government Data: 2013-2016
- 作者:
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李志新
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国家行政学院 北京 100089
- 关键词:
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政府数据 数据开放 信息公开 隐私保护
- 摘要:
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[目的/ 意义]政府数据开放逐渐成为研究热点,通过对2013-2016 年国内学界关于“政府数据开放”和相
近主题的文献进行收集、梳理、分析,为以后的研究提供基础。[ 方法/ 过程] 采用定量分析与内容分析相结合的方
法。对内容分析时,将现有成果按5 个主题分类:实践经验、基本理论、商业化探索、法律问题、技术问题。对政府数
据开放中的重点及难点问题进行了综述性分析及研究,这些重点问题包括:相关概念的内涵及联系、开放数据的质
量问题、政府数据开放的阻碍因素、个人隐私权的保护、开放数据的商业化应用等。[结果/ 结论]通过对各个主题的
深入分析,发现近四年学术界已经积累了一定的研究成果,也取得了一定的成就,但也存在着研究不够系统、理论脱
离实践等问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01