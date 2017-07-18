[目的/ 意义]情报预警与响应体系构建是做好反恐工作的第一要务。打击暴力恐怖活动是维护中国国家 安全与社会政治稳定的重中之重。中国建立反恐情报预警与响应体系是践行总体国家安全观的必然要求,具备充 分的法律依据,符合科学的组织领导模式。[方法/ 过程]以美国、俄罗斯、哈萨克斯坦反恐情报预警体系域外考察为 借鉴,根据恐怖主义犯罪活动情报信息综合分析、研判的结果,结合国内外反恐怖斗争形势特点,以及影响社会安全 稳定的风险因素等,综合评定预警与响应等级。[结果/ 结论] 中国反恐情报预警与响应体系构建包括:预警机制构 建、预警响应等级建立与发布、预警响应措施、预警响应应用。