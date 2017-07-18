[目的/ 意义] 期刊等级是权威机构对期刊质量的认可,是学者们选择发表和阅读前沿学术成果的参考标 准。因此,期刊等级的变化态势研究对机构研究和提高期刊等级具有十分重要的作用。[方法/ 过程]为了研究期刊 等级的变化态势,文章选用集对分析法分析期刊评价指标的结构关系,为了克服主观因素对指标权重的影响,文章 采用熵权法对指标权重进行分析。[结果/ 结论]实证结果显示:等级较高期刊的等级总体态势较好,多数呈上升趋 势,等级较低的期刊大多数呈下降趋势。部分等级期刊的一阶负数而二阶偏度为正数,期刊上升和下降趋势起伏不 定,变化趋势不明朗。最后,运用熵权和集对分析法对期刊进行的排名与权威机构进行的期刊排名大致相同,说明 集对分析法可以对期刊进行评价,并分析期刊等级的变化趋势,文章建立的期刊评价体系具有有效性和可靠性。