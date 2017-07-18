[目的/ 意义]了解和规划人力资源布局,是发挥人才在战略性新兴产业中的引擎作用的前提。研究云计算 技术领域的人才分布,为我国云计算产业的人力资源管理和发展提供参考。[方法/ 过程]以技术发明人申请的专利 数据为基础,构建云计算技术领域人才分布研究的框架,对全球云计算技术领域的人才区域分布、机构分布、创新效 率、重要发明人及其专利申请趋势和技术领域进行研究。[结果/ 结论] 研究发现,我国虽然在云计算技术领域的人 力资本数量仅次于美国,但在云计算技术领域的人才储备质量方面存在较大差距,表现为缺乏强有力的技术竞争实 体,发明人创新效率低和技术应用领域狭窄等,并针对这些问题提出建议。