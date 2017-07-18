[1]姜 军 武兰芬.全球云计算技术领域人才分布研究*―――基于技术创新的视角[J].情报杂志,2017,(07):84.
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全球云计算技术领域人才分布研究*
―――基于技术创新的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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84
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Global Distribution of Talents in Cloud Computing
from the Perspective of Technological Innovation
- 作者:
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姜 军 武兰芬
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1. 南京理工大学知识产权学院 南京 210094;2. 江苏人才发展战略研究院 南京 210094
- 关键词:
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专利分析 专利族 云计算 人才分布 创新效率
- 摘要:
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[目的/ 意义]了解和规划人力资源布局,是发挥人才在战略性新兴产业中的引擎作用的前提。研究云计算
技术领域的人才分布,为我国云计算产业的人力资源管理和发展提供参考。[方法/ 过程]以技术发明人申请的专利
数据为基础,构建云计算技术领域人才分布研究的框架,对全球云计算技术领域的人才区域分布、机构分布、创新效
率、重要发明人及其专利申请趋势和技术领域进行研究。[结果/ 结论] 研究发现,我国虽然在云计算技术领域的人
力资本数量仅次于美国,但在云计算技术领域的人才储备质量方面存在较大差距,表现为缺乏强有力的技术竞争实
体,发明人创新效率低和技术应用领域狭窄等,并针对这些问题提出建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01